Intervistato da Sport1, Yann Bisseck è tornato sulla mancata convocazione al Mondiale. Il difensore nerazzurro racconta com'è andato il suo colloquio con l'ex commissario tecnico Julian Nagelsmann. "Il contatto con il signor Nagelsmann è stato del tutto normale. Mi ha chiamato prima di ogni convocazione, spiegandomi perché non ero stato preso in considerazione. A quel punto ascolti ciò che ti viene detto. Naturalmente si rimane delusi, ma la vita va avanti".

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"Klopp? Ma ho letto qualche titolo. Sto facendo del mio meglio, cerco di dare il massimo. Se alla fine basterà per una convocazione, sarò ovviamente contento. So di essere in lizza, ma la decisione spetta all'allenatore e io l'accetterò".

(Sport1)