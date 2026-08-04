Tra i tanti argomenti affrontati da Yann Bisseck nella lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, c'è anche quello relativo al ruolo. Per il difensore non c'è alcuna differenza, la priorità è scendere sempre in campo. "Per me conta solo giocare. Se Chivu mi vede difensore centrale, braccetto o anche attaccante, non ci sono problemi. Decide l’allenatore cosa sia necessario fare, io sono disposto ad aiutare la squadra in ogni ruolo possibile".

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L’Inter riparte dal double domestico. Per crescere dovrebbe confermarsi in Italia e andare avanti in Champions. Si può fare?

«Perché no? Siamo una squadra forte e dobbiamo dimostrare il nostro valore in ogni situazione. Nell’ultima Champions non ci siamo riusciti molto ma adesso ricominciamo da zero con la solita idea: fare il massimo in ogni competizione. Sarebbe grave il contrario».

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Concludiamo parlando di Germania: sperava di andare al Mondiale, invece Nagelsmann ha scelto altri ed è andato a sbattere sul muro del Paraguay.

Con Jurgen Klopp partirà una nuova era. Magari ci sarà spazio effettivamente anche per Bisseck.

«Pazienza. È logico che quando sei un giocatore dell’Inter aspiri anche a conquistare un posto nella tua nazionale. Non è successo in questi mesi ma è andata bene lo stesso perché ho potuto riposarmi un po’ in vacanza. Ovviamente la convocazione rimane un mio obiettivo. E sono sicuro che se farò le cose per bene con l’Inter le possibilità di una chiamata aumenteranno di molto».«Lo spero tanto. Lui è un allenatore fantastico, una sorta di mito per tanti tedeschi. Mi auguro di meritare la sua considerazione».

(Gazzetta dello Sport)