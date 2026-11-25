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Yann Bisseck, difensore dell'Inter, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha analizzato così la vittoria contro lo Stoccarda: "Noi dobbiamo stare sempre sul pezzo: nel primo tempo abbiamo creato tanto e a volte non entra, ma dobbiamo sempre provare a creare. Se stiamo così concentrati in fase difensiva possiamo vincere tante partite.

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La mia occasione? Dovevo tirare col sinistro: a volte col destro non funziona... Io provo ad aiutare la squadra anche in attacco, a volte va bene e altre no. Non abbiamo preso gol e abbiamo creato tanto: dobbiamo essere felici.

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E' sempre tutto da migliorare: in campionato siamo tre punti dietro la Lazio, non rendiamo le cose più grandi di quelle che sono. Vogliamo migliorare dietro ma oggi abbiamo preso un bello step: dobbiamo fare meglio le cose che non facciamo bene ma ho molta fiducia nella squadra".