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Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Inter-Stoccarda, Cristian Chivu ha parlato così del match vinto dai nerazzurri per 2-0 (qui le pagelle del direttore Mari).

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"Siamo stati bravi nella mentalità, nell'organizzazione, nell'intensità, nell'accettare che le partite in Champions non si possono sempre dominare dall'inizio alla fine e non sono mai semplici. Bisogna stare in partita, essere organizzati e propositivi, i momenti ti portano a fare quello, siamo stati bravi in tutto. Nei primi 20 sono stati intensi loro, abbiamo difeso bassi e con energia anche. Siamo stati bravi a difendere l'area sui cross, l'abbiamo fatto, bravi a creare situazioni che con un po' più di lucidità e fortuna potevamo andare avanti prima nel primo tempo. L'abbiamo sbloccata e poi è arrivato il doppio vantaggio.

Squadra stimolata per poi dare risposte così? Questo è il compito dell'allenatore, trasmettere stimoli giusti in qualsiasi gara, non è semplice. A volte facciamo meglio altre più fatica, la squadra rimane squadra e non si disunisce, l'importante è non puntare il dito e cercare di fare sempre meglio in tutte le competizioni. Atteggiamento e mentalità devono essere perfetti e oggi l'abbiamo portata a casa la vittoria infatti.

Intervento dopo Bergamo? C’è sempre bisogno di interventi anche quando le cose vanno bene. Ma non abbiamo perso lucidità perché per 75/80 minuti abbiamo fatto una buona gara, ci è mancato qualcosa in 10 minuti. Cerchiamo sempre di mantenere lucidità nelle nostre analisi e limiamo gli errori tecnici o tattici. Anche dal punto di vista mentale”.