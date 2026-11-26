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Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, ha commentato in conferenza stampa il successo ottenuto contro lo Stoccarda: "C'è da migliorare tanto, sotto tutti i punti di vista. Questo è il nostro compito, dobbiamo sempre essere la nostra miglior versione, che cercano di accontentare noi stessi e non solo. Abbiamo l'obbligo di essere squadra, oggi l'abbiamo fatto bene nonostante le difficoltà per la qualità e l'intensita dell'avversario. Abbiamo accettato determinata cose, sapendo che non sarebbe stato facile. Abbiamo mantenuto lucidità, creando occasioni sia nel primo tempo che nella ripresa, stando sempre sul pezzo con determinazione e compattezza. Siamo contenti per la vittoria, per la nostra prestazione, forse non la migliore di sempre, ma a volte nel calcio bisogna acettare momenti e cercare di fare tutto per portare a casa l'obiettivo, che è la vittoria".

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Comer sta Bastoni?

"Ha sentito un indurimento, non credo si tratti di lesione. Domani o dopodomani dovrà fare un esame, ma a quanto sembra si tratta solo di un indurimento muscolare su un problema che si portava da qualche giorno".

Come intende gestire la potenza dell'attacco? Ci sarà gestione del minutaggio per far giocare più o meno tutti alla stessa maniera o Lautaro è esente da questi discorsi?

"Pensavo mi chiedeste se manca la quinta punta... Al momento ne abbiamo tre, tutti bravi e siamo contenti. Parto con Lautaro, che dopo sei settimane e uno spezzone a Bergamo, oggi siamo riusciti a mettergli qualche minuto nelle gambe. Siamo conteni per lui, è importante quando un attaccante che è stato fuori segna, è una boccata di ossigeno, fiducia e autostima, anche se lui non è che ne avesse bisogno... Allo stesso modo siamo contenti per quello che stanno facendo Pio e Marcus, per quello che hanno messo in questo periodo, anche oggi. Speriamo che questi tre rimangano a questi livelli, siamo consapevoli che gli attaccanti vivono di gioie collettive e personali. Bisogna fare molta attenzione alla loro integrità e salute, giocando ogni tre giorni, e sperando che Bonny torni il prima possibile".

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Cosa è cambiato dopo i primi 20 minuti?

"Sapevamo l'intensità che loro mettono, soprattutto all'inizio delle partita, e la loro forza, ma anche la qualità nel palleggio, combinazioni che se non sei organizzato e non fai attenzione le puoi pagare. Siamo stati bravi a rimanere lucidi, a tirar fuori più coraggio e qualità quando si aveva la palla: l'abbiamo fatto bene, abbiamo chiuso il primo tempo in crescendo, abbiamo avuto quell'occasione con Barella. Siamo riusciti anche a mettere più intensità e a mantenere lucidità, siamo consapevoli che le partite durano 95 minuti e direi che l'abbiamo fatto bene".

La bellezza del secondo gol.

"La bellezza, la qualità, ma d'altronde sono giocatori di altissimo livello, non dobbiamo sottolineare Dimarco che passa la palla, il velo che fa Pio, poi Lautaro che riesce a controllare e a tenere la palla attaccata al piede per poi trovare l'angolino. Penso che abbia fatto la felicità anche di chi era in panchina e in tribuna, dei gregari che erano dietro a respingere, di chi era in mezzo al campo, senza perdere di vista che mancava ancora tanto e che le partite durano 95 minuti".

Cosa servirà per affrontare Borussia Dortmund e Liverpool?

"In questo momento sto pensando al Genoa, non posso fare altro, lo affrontiamo due volte fra campionato e Coppa Italia. Vogliamo rimanere competitivi, poi andremo a Frosinone e poi ci sarà il Borussia Dortmund. Sappiamo la nostra classifica e quelle che erano le nostre ambizioni. Abbiamo reagito dopo due sconfitte, ma la strada è ancora lunga, dobbiamo portare in campo la nostra miglior versione per poter aspirare alle nostre ambizioni".

Dopo la sconfitta contro il Club Brugge c'era preoccupazione: dopo queste tre vittorie c'è stato uno switch mentale?

"Noi abbiamo una mentalità molto ambiziosa, a prescindere dai risultati. Abbiamo una squadra molto ambiziosa, che non fa drammi se le cose non vanno bene ma che non si esalta nemmeno quando vince. Cerchiamo di essere un gruppo che quando scende in campo si permette di essere ambizioso. Non facciamo ragionamenti a lungo termine, noi prendiamo partita per partita, lavoriamo per arrivare alla prossima nella nostra miglior versione. Cerchiamo di avere la mentalità giusta per portare a buon fine una partita e la stagione intera, fra 72 ore dovremo giocare di nuovo".

Come giudica la prestazione di Sucic?

"Mi è piaciuto per l'intensità, per la qualità messa nel primo tempo, per quella che è stata la ricerca di andare sempre in appoggio, di cercare la verticalità, e ha avuto modo di segnare già prima dell'intervallo. Come tutta la squadra ha fatto una buona partita, siamo contenti del suo rendimento, consapevoli che ha margini di crescita. Il rigore? Non l'ho guardato... A Bergamo l'avevo guardato, oggi no, ho visto che ha calciato centrale. Dopo Calha e Zielo abbiamo capito nei vari allenamenti che è un buon battitore di calci di rigore".