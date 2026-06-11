Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Andrea Bocelli è tornato sulla straordinaria stagione dell'Inter che si è chiusa con Scudetto e Coppa Italia. "Vincere lo scudetto con tre giornate d’anticipo e poi la Coppa Italia è stato un dono che ho vissuto con grande gioia. Di questa squadra mi ha sorpreso la continuità: ha tenuto lo stesso ritmo per tutta la stagione, senza perdersi quando le cose si sono complicate. Dietro c’è una solidità che viene dal gruppo e dal lavoro di tutti i giorni, e non sono cose che si improvvisano".
news
Bocelli: “I ragazzi dell’Inter più seri di quanto pensiate. Chivu? A stagione in corso dicevo…”
Chivu è stato importante?—
"Moltissimo. A stagione in corso dicevo che a Chivu si doveva dare tempo e che non gli si potevano chiedere miracoli; lui ha fatto molto di più, vincendo al primo tentativo, da uomo che quella maglia l’ha onorata anche da giocatore, nell’anno del Triplete. Ha unito autorevolezza e misura e si è visto sul campo".
Il giocatore chiave?—
"Fatico a sceglierne uno. Di certo il peso del capitano, Lautaro Martinez, con i suoi gol, è stato enorme. In una squadra che vince, però, il merito resta di tutti".
L’anno che verrà potrebbe essere quello della Champions?—
"Da interista, naturalmente, ci spero. Nel calcio, come a teatro, un primo atto può indirizzare la storia ma non ne decide l’esito. Serviranno lucidità e pazienza, e la consapevolezza che un traguardo così si costruisce passo dopo passo. Io resto ottimista".
Prima della Coppa Italia a Roma è andato a trovare la squadra in hotel, come sono questi ragazzi?—
"Semplici e seri, più di quanto talvolta si immagini da fuori. Mi sono fermato un poco con tutti e mi ha colpito la serenità con cui vivevano l’attesa di una finale, e la gentilezza con cui mi hanno accolto".
(Gazzetta dello Sport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA