Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Andrea Bocelli è tornato sulla straordinaria stagione dell'Inter che si è chiusa con Scudetto e Coppa Italia. "Vincere lo scudetto con tre giornate d’anticipo e poi la Coppa Italia è stato un dono che ho vissuto con grande gioia. Di questa squadra mi ha sorpreso la continuità: ha tenuto lo stesso ritmo per tutta la stagione, senza perdersi quando le cose si sono complicate. Dietro c’è una solidità che viene dal gruppo e dal lavoro di tutti i giorni, e non sono cose che si improvvisano".