GUARRO e PACE EP26: Lautaro, l'errore è Inter-Parma. E Chivu non fu ascoltato quando...

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Marco Di Vaio, direttore sportivo del Bologna, prima del fischio d'inizio della partita contro l'Inter ha parlato ai microfoni di DAZN. Ecco le sue dichiarazioni:

"Siamo in crescita, il risultato di domenica scorsa ci aiuta nel lavorare in serenità. E' un percorso che sarà più lungo, perché quando cambi allenatore dopo 4 partite perdi quanto fatto durante l'estate, ma i ragazzi seguono l'allenatore e le sue idee e speriamo di accorciare questo percorso, perché vogliamo tornare a essere protagonisti come stato negli ultimi anni. Situazione portieri? Tutti credono nelle qualità di Pessina, l'allenatore sta capendo le gerarchie e ci sta lavorando. Lukas Skorupski ci ha portato tanti punti, è il presente, Massimo è il futuro di questo club".

"Raimondo? Non abbiamo rimpianti: in estate è stato il primo calciatore che abbiamo chiamato con Tedesco, che voleva vederlo in ritiro. Il ragazzo era molto sereno, ma sapeva il percorso da fare e che un altro anno a Frosinone gli avrebbe fatto bene. E' un giocatore nostro, sa che lo seguiamo tutte le domeniche, che lo aspettiamo e che decideremo bene per il prossimo anno. Per noi rappresenta il futuro".

(Fonte: DAZN)