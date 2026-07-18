Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Bonanni ha toccato alcuni temi caldi, a partire da un'analisi della finale dei Mondiali
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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Bonanni ha toccato alcuni temi caldi, a partire da un'analisi della finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina
In finale sarà più determinante Messi o Yamal?"Tra i due il più è determinante in questo momento è Messi. Vedo leggermente favorita l'Argentina perché in questo momento mi dà la sensazione di riuscire a ribaltare ogni situazione grazie alla voglia che ha. È una squadra forte e cattiva, con l'aggiunta di un giocatore che la prende per mano e la porta dove vuole. Contro di loro Tuchel comunque ha fatto una cosa assurda; se lo avesse fatto un italiano lo avremmo crocifisso. Posto che già contro il Messico aveva fatto la stessa cosa".
Fra Amorim, Allegri e Sarri quale allenatore pensi possa rilanciarsi nel prossimo campionato?"Io punto su Amorim. Secondo me il Milan è la squadra da cui ci si aspetta di più".
(Fonte: TMW Radio)
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