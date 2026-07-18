Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Bonanni ha toccato alcuni temi caldi, a partire da un'analisi della finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina

In finale sarà più determinante Messi o Yamal?

"Tra i due il più è determinante in questo momento è Messi. Vedo leggermente favorita l'Argentina perché in questo momento mi dà la sensazione di riuscire a ribaltare ogni situazione grazie alla voglia che ha. È una squadra forte e cattiva, con l'aggiunta di un giocatore che la prende per mano e la porta dove vuole. Contro di loro Tuchel comunque ha fatto una cosa assurda; se lo avesse fatto un italiano lo avremmo crocifisso. Posto che già contro il Messico aveva fatto la stessa cosa".

Getty Images

Fra Amorim, Allegri e Sarri quale allenatore pensi possa rilanciarsi nel prossimo campionato?

"Io punto su Amorim. Secondo me il Milan è la squadra da cui ci si aspetta di più".

(Fonte: TMW Radio)