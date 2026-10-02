Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Bonanni ha fatto alcune considerazioni sull'Italia di Mancini
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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Bonanni ha fatto alcune considerazioni sull'Italia di Mancini, impegnata questa sera in Nations League contro la Francia:
Che ti aspetti stasera dall'Italia?"Con la Turchia è stato un primo tempo bello, anche dal punto di vista tecnico. In attacco a parte Pio Esposito gli altri non è che mi facciano impazzire, ma ripeto che contro la Turchia sono stato un po' rincuorando. Certo la Francia è fortissima e il tridente d'attacco fa paura".
Il Napoli invece potrà dare una svolta?"Non sono mai stato convinto da questo Napoli. La squadra è forte, però Allegri non mi fa impazzire per il modo calcistico di ragionare. Ha vinto tanto, ma è più un gestore che un tecnico capace di dare un'identità. Alla Juventus infatti provò a giocare con la difesa a quattro, ma poco dopo tornò a tre dietro. Per me non è l'allenatore giusto per il Napoli".
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