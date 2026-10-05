VIDEO / Tifosi incontrano Thuram a Milano: "Chi sei?". E lui fa finta di essere...

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Intervistato da Radio Radio, Zibi Boniek, ex calciatore, ha parlato così della possibilità di vedere la Roma contendere lo scudetto all'Inter: "Sarebbe sarebbe una bella sorpresa perché secondo me come parco giocatori, come organizzazione, esperienza e forza, l'Inter c'ha qualcosa qualcosa in più.

Però la Roma gioca bene, sta interpretando il gioco di Gasperini alla grande, però reggere tutto il campionato, avendo anche gli impegni in Champions League... Poi sai che qua a Roma quando viene il sole di marzo tutti si sciolgono un po'. Spero, mi auguro che quest'anno non avvenga e che Gasparini resca a ottenere da questa squadra veramente delle cose molto molto interessanti.

Getty

Però se uno mi dovesse chiedere chi è favorito, per me in pole position c'è una squadra sola, l'Inter e poi sono altri due-tre che stanno che gli stanno dietro. Oggi come oggi penso che l'Inter è nettamente favorita, poi quello che succede vediamo".