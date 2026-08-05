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Primi minuti in campo in stagione, per tornare ad assaporare le sensazioni del ritmo partita in vista dell'inizio del campionato: Ange-Yoan Bonny è entrato al minuto 70 del Derby di Perth contro il Milan, giocando i venti minuti finali del match.

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Queste le parole dell'attaccante ivoriano al termine del pareggio contro i rossoneri, in esclusiva a Inter Tv.

Quelli di oggi sono stati i tuoi primi minuti in campo in questa stagione: come stai e come hai visto la squadra?

"Oggi ho visto una bella prestazione, ci stiamo allenando molto e la squadra ha giocato bene, sono molto contento di ricominciare."

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Bello ricominciare con queste partite importanti, contro squadre che poi incontrerete di nuovo in campionato?

Che consigli date ai ragazzi che sono in ritiro con voi, e che anche oggi hanno dato un contributo importante alla squadra?

"Sicuramente è importante prepararci alla nuova stagione con questo tipo di partite: quello di oggi è stato un bel test, contro un avversario forte che riaffronteremo in campionato.""Sono ragazzi con qualità molto importanti, vogliono dare il massimo e hanno la possibilità di imparare dai giocatori più esperti che abbiamo in squadra per crescere e giocare a questi livelli."