Ange-Yoan Bonny, anche oggi titolare nell'attacco dell'Inter accanto a Marcus Thuram, ha rilasciato queste dichiarazioni prima della partita contro il Venezia
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Ai microfoni di Sky Sport, Ange-Yoan Bonny, anche oggi titolare nell'attacco dell'Inter accanto a Marcus Thuram, ha rilasciato queste dichiarazioni prima della partita contro il Venezia:
"Oggi affrontiamo un avversario di qualità e daremo tutto per vincere questa partita. Sto bene, mi sento bene, così come la squadra, speriamo di continuare così anche oggi. Le partite ravvicinate? Penso che dobbiamo focalizzarci una partita alla volta: ora pensiamo solo al Venezia, poi penseremo al derby".
(Fonte: Sky Sport)
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