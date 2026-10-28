Dopo averci pensato a lungo, Cristian Chivu ha deciso di confermare Marcus Thuram in attacco accanto a Bonny
GUARRO e PACE EP32: Venezia-Inter, riposa Akanji. Esposito non sta benissimo: la probabile formazione
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Dopo averci pensato a lungo, Cristian Chivu ha deciso di confermare Marcus Thuram in attacco accanto a Bonny per l'impegno delle 18.30 contro il Venezia nel primo turno infrasettimanale di campionato della stagione.
L'allenatore dell'Inter, dunque, non pensa al derby, consapevole dell'importanza di continuare la marcia in testa alla classifica. A centrocampo partono titolari Sucic e Stankovic, mentre a destra viene preferito Diouf a Spence. Ecco le formazioni ufficiali:
VENEZIA (3-5-2): 1 F. Stankovic; 25 Halhal, 2 Moreno, 15 Juan Jesus; 18 Hainaut, 71 Kike Perez, 19 Sohm, 21 Helgason, 70 Mazzocchi; 29 Lauberbach, 45 Adams. A disposizione: 96 Montipò, 3 Schingtienne, 5 Haps, 6 Busio, 7 Rrahmani, 8 Fanne Dabo, 10 Yeboah, 17 Bella-Kotchap, 20 Sagrado, 26 Basic, 30 Dagasso, 32 Duncan, 56 Lisman, 77 Fernandez. Allenatore: Davide Nicola.
INTER (3-5-2): 49 Provedel; 31 Bisseck, 95 Bastoni, 30 Carlos Augusto; 17 Diouf, 8 Sucic, 5 A. Stankovic, 7 Zielinski, 32 Dimarco; 14 Bonny, 9 Thuram. A disposizione: 1 J. Martinez, 12 Di Gennaro, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 23 Barella, 25 Akanji, 46 Bovio, 48 Mosconi, 51 Jakirovic, 53 Lavelli, 94 Esposito, 99 Spence. Allenatore: Cristian Chivu.
Arbitro: Pairetto
Assistenti: Meli - Ceccon
IV Ufficiale: Fourneau
VAR: Camplone
AVAR: Volpi
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