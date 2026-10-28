Intervistato da Sky Sport, Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, ha parlato così prima della sfida di campionato contro il Venezia
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Intervistato da Sky Sport, Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, ha parlato così prima della sfida di campionato contro il Venezia: "Stankovic titolare? E' un giocatore dell'Inter: l'abbiamo scelto per la sua crescita e per quello che ha fatto nei grandi in Svizzera e in Belgio, è stato protagonista. Ci fidiamo di lui e delle sue qualità, siamo felici di averlo.
Col nuovo allenatore hanno più ripartenza e organizzazione: fanno di tutto per mantenere quella che è la categoria capendo i loro limiti e per avere una stagione degna. Due giornate fa hanno battuto il Napoli qua, è una partita insidiosa.
Thuram? Chi sta bene gioca, questo è: bisogna mantenere equilibri nel nostro percorso. Dove non siamo lunghi, dobbiamo far giocare gente che sta bene e non ci permettiamo di sottovalutare le partite. Il nostro pensiero è stasera, al derby ci pensa dopo".
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