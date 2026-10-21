Ange Yoan Bonny, attaccante nerazzurro, ha parlato ai microfoni di Prime Video in una intervista a poche ore dal calcio d'inizio di Inter-Shakhtar Donetsk. Qui le sue considerazioni:

"Il gol con il Brugge? Ale mi ha visto e mi ha dato la palla, ho sterzato e fatto un gol non facile. Sono fiero e orgoglioso del percorso fatto, ma ancora tanto affamato per ciò che arriverà. A casa mia non si parla tanto del calcio, mia mamma non è una grande esperta, ma la mia tifosa numero uno e dell'Inter. Sono felice dell'impatto che ho adesso sulla squadra, ma sia se parti dall'inizio che se entri a gara in corso devi dare tutto te stesso.

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Chivu? Ha avuto un impatto enorme, positivo sulla mia esperienza all'Inter. E' umano, dice le cose in faccia. Aiuta la squadra. Pio? Un giocatore straforte, il futuro dell'Inter. Thuram? Un fenomeno, un top. Siamo l'Inter, abbiamo tutto il rispetto per lo Shakhtar che è una grande squadra, ma si gioca in 11 contro 11 e faremo di tutto per portare a casa la partita. Vogliamo fare del nostro meglio in Champions e in campionato soprattutto. Devo lavorare sui punti deboli e continuare a sognare come facevo da bambino".