Giovedì 29 ottobre alle 16.30 a Milano Milan e Inter presenteranno il render ufficiale del nuovo San Siro realizzato dagli studi Foster + Partners e Manica. L’evento organizzato per la presentazione del progetto si terrà al Castello Sforzesco.

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Dopo anni di dibattito, ricorsi respinti e attesa i due club potranno rivelare ai tifosi come sarà il nuovo impianto pensato per ospitare più di 71mila persone, con oltre 13mila posti considerati Premium. Un progetto che vale 2,149 miliardi di euro.

L'avvio dei lavori è prevista per la seconda metà del 2027 e l'obiettivo è la chiusura dei lavori per il 2031-2032 quando l'Europeo si disputerà in Italia (e in Turchia).

(Fonte: milanosportiva.com)