Queste le probabili formazioni di Inter e Shakhtar in campo stasera a San Siro
Chivu: “Sono io il colpevole. Ma perché l’Inter è sempre obbligata a vincere?”
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L'Inter stasera scenderà in campo contro lo Shakhtar alla ricerca dei primi tre punti. La squadra di Chivu, dopo le prime due sconfitte, non potrà permettersi altri passi falsi.
La probabile formazione dell'InterSecondo quanto riporta Sky Sport, "In porta si va verso la conferma di Josep Martinez, con Provedel in panchina Diverse novità nel reparto arretrato: Chivu sta pensando di schierare Bastoni al centro della difesa, affiancato da Akanji e Carlos Augusto. Altrimenti potrebbe affidarsi al solito trio composto da Bisseck, Akanji e Bastoni, in questo caso Carlos Augusto giocherebbe da esterno sinistro al posto di Dimarco Dubbio a centrocampo, con Mkhitaryan che sembra in vantaggio su Zielinski In attacco Bonny è favorito su Pio Esposito per affiancare Thuram".
(3-5-2): Josep Martinez; Akanji, Bastoni, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Bonny. All. Chivu
La probabile formazione dello ShakhtarArda Turan ripropone in gran parte la stessa formazione che lo scorso 14 ottobre ha battuto l'Aek Atene per 3-1: l'unica differenza è a centrocampo, dove Nazaryna dovrebbe prendere il posto dell'indisponibile Marlon Santo. In attacco confermato Kaua Elias, nonostante il digiuno di gol: il brasiliano ha realizzato una tripletta lo scorso 3 agosto nella prima giornata del campionato ucraino contro il Kudrivka, ma dopo quella partita non è più riuscito a segnare fin qui in questa stagione.
(4-1-4-1): Riznyk; Tobias, Bondar, Matvienko, Pedro Henrique; Ocheretko; Alisson, Pedrinho, Nazaryna, Newerton; Kaua Elias. All. Arda Turan
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