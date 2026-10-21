Chivu: “Sono io il colpevole. Ma perché l’Inter è sempre obbligata a vincere?”

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L'Inter stasera scenderà in campo contro lo Shakhtar alla ricerca dei primi tre punti. La squadra di Chivu, dopo le prime due sconfitte, non potrà permettersi altri passi falsi.

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La probabile formazione dell'Inter

Secondo quanto riporta Sky Sport, "In porta si va verso la conferma di Josep Martinez, con Provedel in panchina Diverse novità nel reparto arretrato: Chivu sta pensando di schierare Bastoni al centro della difesa, affiancato da Akanji e Carlos Augusto. Altrimenti potrebbe affidarsi al solito trio composto da Bisseck, Akanji e Bastoni, in questo caso Carlos Augusto giocherebbe da esterno sinistro al posto di Dimarco Dubbio a centrocampo, con Mkhitaryan che sembra in vantaggio su Zielinski In attacco Bonny è favorito su Pio Esposito per affiancare Thuram".

(3-5-2): Josep Martinez; Akanji, Bastoni, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Bonny. All. Chivu

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La probabile formazione dello Shakhtar

Arda Turan ripropone in gran parte la stessa formazione che lo scorso 14 ottobre ha battuto l'Aek Atene per 3-1: l'unica differenza è a centrocampo, dove

dovrebbe prendere il posto dell'indisponibile

In attacco

: il brasiliano ha realizzato una tripletta lo scorso 3 agosto nella prima giornata del campionato ucraino contro il Kudrivka, ma dopo quella partita non è più riuscito a segnare fin qui in questa stagione.

NazarynaMarlon Santo.confermato Kaua Elias, nonostante il digiuno di gol

(4-1-4-1): Riznyk; Tobias, Bondar, Matvienko, Pedro Henrique; Ocheretko; Alisson, Pedrinho, Nazaryna, Newerton; Kaua Elias. All. Arda Turan