L'attaccante francese, entrato dalla panchina, ha messo la firma sul successo dell'Inter contro l'Udinese

Fabio Alampi
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C'è anche la firma di Ange-Yoan Bonny nel successo in rimonta dell'Inter contro l'Udinese. L'attaccante francese ha parlato a fine partita ai microfoni di Sky Sport: "Come l'anno scorso, questa squadra non è composta solo da 11 giocatori, ma siamo un gruppo, tutti pronti per aiutare la squadra, e oggi si è visto, sia con chi è partito dall'inizio che con i subentrati.

FC Internazionale v Udinese Calcio - Serie A 2026/27
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La Roma? Una partita tosta, andiamo con gli stessi obiettivi e la stessa voglia di sempre per vincere".

Bonny

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