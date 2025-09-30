Champions, Bonny: “Siamo l’Inter e si lotta sempre per tutto fino in fondo”

L'attaccante nerazzurro ha parlato alla fine della gara contro lo Slavia Praga vinta tre a zero

Eva A. Provenzano Caporedattore 30 settembre 2025 (modifica il 30 settembre 2025 | 23:37)

«Siamo l'Inter e dobbiamo giocare per andare fino in fondo alla fine di tutte le competizioni».A Skysport Bonny, entrato nel secondo tempo di Inter-Slavia Praga ha parlato della vittoria nerazzurra in Champions e si è soffermato in particolare sulle aspettative rispetto al torneo nel quale al momento i nerazzurri hanno raccolto sei punti.

Nelle scorse ore si era parlato di un possibile impiego dal primo minuto per l'attaccante che in estate è arrivato dal Parma, ma alla fine Chivu ha preferito optare per la coppia titolare, formata da Thurame Lautaro dal primo minuto. Ed è stato anche ripagato.

Doppietta per l'argentino e assist per Dumfries del francese sul gol del due a zero. Nell'azione del tre a zero ancora decisivo l'attaccante che ha aperto di tacco verso Bastoni che con un cross ha pescato in area il capitano.

(Fonte: Skysport)