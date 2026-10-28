L'attaccante dell'Inter è carico in vista della partita di oggi

Fabio Alampi

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Ange-Yoan Bonny, attaccante dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal calcio di inizio del match contro il Venezia: "Penso che ci sia mancata un po' di fortuna sotto porta, ma tutto gira. Speriamo che oggi vada bene. Motivazione extra oggi per guadagnarmi una maglia da titolare per il derby? Non la penso così: la fortuna di poter giocare oggi, pensiamo partita dopo partita. Poi vedremo".

Bonny

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