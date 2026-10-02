MARI e MONTO EP3: Trionfo Italia, blocco Inter a convenienza e i numeri di Esposito

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Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Leonardo Bonucci, collaboratore tecnico della nazionale italiana, ha parlato così in vista di Francia-Italia:

"Pio e Sebastiano? Meglio di loro non c'è coppia che si conosca, si conoscono e giocano insieme da bambini. Poi decide l'allenatore, si ragiona anche sulle quattro partite ma stasera dovremo mettere in campo tutto il possibile"

Scalvini e Bastoni, difendere ma anche impostare

"L'Italia è sempre stata squadra, il mister e noi come staff stiamo cercando di trasmettere questo ai giovani e agli esperti. Dovremo difendere da squadra ma anche attaccare da squadra"