"L'Italia è sempre stata squadra, il mister e noi come staff stiamo cercando di trasmettere questo ai giovani e agli esperti", dice Bonucci a Sky
MARI e MONTO EP3: Trionfo Italia, blocco Inter a convenienza e i numeri di Esposito
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Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Leonardo Bonucci, collaboratore tecnico della nazionale italiana, ha parlato così in vista di Francia-Italia:
"Pio e Sebastiano? Meglio di loro non c'è coppia che si conosca, si conoscono e giocano insieme da bambini. Poi decide l'allenatore, si ragiona anche sulle quattro partite ma stasera dovremo mettere in campo tutto il possibile"
Scalvini e Bastoni, difendere ma anche impostare"L'Italia è sempre stata squadra, il mister e noi come staff stiamo cercando di trasmettere questo ai giovani e agli esperti. Dovremo difendere da squadra ma anche attaccare da squadra"
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