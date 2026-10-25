Tutto pronto a San Siro per la sfida tra Inter e Fiorentina, valida per l'ottava giornata del campionato di Serie A 2026/27. I nerazzurri di Cristian Chivu tornano davanti al proprio pubblico con l'obiettivo di dare continuità agli ultimi risultati positivi e conquistare tre punti importanti per la classifica. Di fronte la formazione viola, determinata a mettere in difficoltà l'Inter in un confronto che si preannuncia intenso e combattuto. A pochi minuti dal fischio d'inizio, fissato per le ore 12.30, i protagonisti nerazzurri intervengono ai microfoni di InterTV per presentare la partita. Queste le parole di Borja Valero: "Effetto pazzesco essere qui, ambiente unico e durante il riscaldamento senti subito la passione della gente. La Fiorentina ha bisogno di punti, è cambiato il mister, porterà novità ma l'Inter sta molto bene, ogni tanto ha qualche momento di dubbio ma ha una grande rosa e nel campionato italiano fa la differenza. Chivu ha una grande gestione del gruppo con tanti cambi e a livello di gioco le fasce dell'Inter sono pericolose, rendono bene e hanno giocatori che possono fare molto bene. Dimarco, Carlos e poi in attacco una rosa pazzesca. Chivu sta gestendo benissimo il gruppo è il grande punto di forza, chi entra è sempre stimolato a far bene ed è sempre centrato".