Edoardo Bove, dopo l'operazione a cui si è sottoposto all'ospedale di Firenze che lo ha preso in cura dopo il malore avuto durante la gara tra Fiorentina e Inter, ha sentito i suoi compagni per rassicurarli. Lo ha raccontato anche la società viola in un comunicato stampa . Alla vigilia della gara di Conference League con gli austriaci del LASK, Skysport ha intervistato Riccardo Sottil e gli ha chiesto proprio della telefonata con il compagno di squadra.

«Come stiamo adesso? La cosa più importante di tutte è che Edoardo stia bene, che si sia ripreso bene, ha la famiglia accanto e questa è la cosa principale e fondamentale. Perché prima del calcio c'è la vita, la salute di un nostro compagno. Quindi tutto risolto. Noi siamo molto più tranquilli. Penso sia il momento giusto per lui e la sua famiglia di stare tra loro e in totale discrezione. Noi possiamo solo star tranquilli che lui stia bene, entriamo in campo e giochiamo anche per lui facendo quello che abbiamo sempre fatto finora», ha risposto il giocatore viola.