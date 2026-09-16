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Ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia ha parlato anche di Inter e della prestazione in chiaroscuro di Josep Martinez. Ecco le parole dell'ex portiere:

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"Gli opinionisti ora non considerano il Como, che ha un'identità di gioco e di qualità ben precisa. Il Como è da considerare un'antagonista dell'Inter, allo stesso livello della Roma. Per qualità e non solo c'è l'Inter davanti, Roma e Como sono appena sotto".

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Inter, male Martinez ancora una volta:

"Deve giocare Provedel? Non sono d'accordo. Per giocare all'Inter ci vuole anche del tempo e far fare la gavetta. Giudicare una partita è troppo semplice. E' vero che ha sbagliato, errori di presunzione a Madrid e tecnico con l'Udinese, ma Martinez può essere all'altezza ma gli serve tempo dimostrarlo. Deve aver tempo per limare i suoi difetti".

(Fonte: TMW Radio)