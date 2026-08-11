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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia, ex portiere, ha rilasciato queste dichiarazioni in vista dell'inizio del prossimo campionato:

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"Vedo le grandi squadre che fanno fatica, il Como non ce le ha le difficoltà economiche. Il fatto che Nico Paz preferisca tornare al Como piuttosto che andare all'Inter ti fa capire che livello abbia raggiunto il club. E così anche altri giocatori tipo Chalobah. Credo che Como e Roma possono lottare per il titolo, e la Fiorentina darà molto fastidio per l'Europa. Le altre big oggi non sono realmente così big".

L'Inter dovrebbe puntare su Martinez?

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"Nell'Inter, come nella Fiorentina, ci sono i due migliori allenatori dei portieri. Sono loro la garanzia che i portieri andranno molto bene".

(Fonte: TMW Radio)