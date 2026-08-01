C’è un nome che ritorna per la fascia destra dell’Inter secondo quanto riportato dallo studio di Sky Sport: dirigenti al lavoro.
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C’è un nome che ritorna per la fascia destra dell’Inter secondo quanto riportato dallo studio di Sky Sport. I dirigenti continuano a lavorare sul mercato per rinforzare la rosa di Cristian Chivu: ecco le ultimissime.
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca quiIn primo piano per Sky rimangono i nomi del Cuti Romero per la difesa e di Curtis Jones per il centrocampo: sono due piste ancora vive.
Ma per la destra c’è un nome che torna appunto: sicuramente in lista si trova ancora il profilo di Moussa Diaby, già cercato a gennaio. Ma non è l’unico nome monitorato dall’Inter per il dopo Denzel Dumfries.
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