VIDEO / Moretto a FCINTER1908: "Proposto Kovacic! E l'Inter ha risposto..."

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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia ha toccato alcuni temi caldi, dalla nomina di Maldini come nuovo direttore tecnico dell'Italia alla presentazione di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Napoli:

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"Di Maldini e Leonardo non dubito, ma il calcio è fatto di relazioni, importanti come tanti altri fattori. Credo che questo sia fondamentale, forse perdiamo un po' di consensi ma fare il tecnico della Nazionale è importane ma devi essere forte dal punto di vista relazionale. Io sarei d'accordo per questo sulla scelta di Pirlo. L'affiatamento che si creerebbe con Maldini potrebbe essere un fattore determinante. Non credo si debbano già criticare anticipatamente le scelte. Malagò non c'entra nulla su questo, è sbagliato attaccarlo".

Cosa deve restituire Allegri al Napoli?

"Lo Scudetto. Se è arrivato secondo il Napoli, ha la squadra ancora e per la credibilità deve arrivare a quell'obiettivo. Oggi il Napoli deve vincere lo Scudetto, se non lo fa non vale nulla".

(Fonte: TMW Radio)