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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Brambati ha fatto anche un focus su alcuni giocatori dell'Inter. Ecco le sue parole su Esposito e Bisseck:

Getty Images

Un parere su Pio Esposito e su Bisseck?

"A me Pio piace tantissimo, è un giocatore completo. Lo capisci che ha voglia di crescere. Sono sicuro che in allenamento vuole migliorarsi, lo vedi da come approccia alle partite e dall'umiltà che ha. Lo vedo con tanti margini di miglioramento e come il centravanti futuro della Nazionale anche. Su Bisseck dico che non mi ha mai fatto impazzire come difensore, mi piacciono quelli più concentrati dietro. Deve migliorare in questo, quando ci sono le palle in area lo vedi lì quello bravo. Sicuramente potrà migliorare".

Potrà diventare titolare Pio Esposito?

"Lo considero già titolare e ci punterei. E poi nel caso uno tra Lautaro e Thuram lo darei via in futuro. Si è parlato di Barcellona per Lautaro, ma si erano già avvicinati nel periodo del Covid. Io valuterei bene, tutti sono importanti ma nessuno è indispensabile. Se fai cassa con uno o con l'altro darei più importanza poi a Pio Esposito".

(Fonte: TMW Radio)