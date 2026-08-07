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Gleison Bremer, difensore brasiliano della Juventus, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Sto bene. Ovviamente non sono ancora al top, visto che ho cominciato più tardi la preparazione. Ma tornerò presto in condizione, sento che la strada è giusta".

La Juve dal caos sta uscendo: nelle prime amichevoli non ha preso neanche un gol. Per voi difensori è un’ottima notizia.

"Stiamo conoscendo meglio le idee di Spalletti. Torno alla parola di prima: è un percorso".

Il percorso dove può condurre a fine stagione?

"L’obiettivo primario è tornare in Champions. Se sarà attraverso il campionato o l’Europa League non importa. Anzi, arrivarci attraverso la Coppa potrebbe essere più intrigante: significherebbe avere anche vinto un trofeo".

Sul tema, Bremer, ha detto una frase significativa: la Juventus non può accontentarsi di lottare per il quarto posto.

"Mi fa piacere chiarire questo punto. Io non ho pronunciato certe parole perché cercavo la scusa per andare via. Semmai provavo a rappresentare la mia ambizione: non mi accontento di chiudere la carriera con una Coppa Italia nella bacheca. Voglio di più e voglio che la Juventus torni ai livelli che le competono. Come ha detto Spalletti, siamo ancora un po’ lontani da questo traguardo ma stiamo mettendo dei mattoncini importanti per il futuro. Kolo Muani, Alajbegovic… E scommetto sul mio amico Douglas Luiz, che ha qualità da vendere e le dimostrerà".

Quindi per lei non c’è stata un’ipotesi di addio, nonostante la clausola rescissoria da 58 milioni che scade il 10 agosto.

"Io non ho chiesto alla Juve di essere ceduto. Soprattutto in un momento difficoltà, sia per il club che per me, non mi verrebbe mai in mente di farlo. Sarebbe come scappare. Se un giorno mi separerò dalla Juve, magari quando sarò più avanti con gli anni, uscirò dalla porta principale a testa alta".