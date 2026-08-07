Intervenuto ai microfoni ufficiali del club, Marco Palestra ha parlato delle sue impressioni dopo le prime settimane da nuovo giocatore del Chelsea.

"Arrivare al Chelsea è stata una grande decisione per me, e sono davvero contento di averla presa. È sempre stato un mio sogno giocare in Premier League, e ho scelto il Chelsea perché per me è una delle migliori squadre al mondo. Sono davvero felice di essere qui e non vedo l'ora di mettermi alla prova in Premier League. Senza dubbio, è il miglior campionato del mondo.

Partecipare alla preparazione pre-campionato è stata un'esperienza fantastica e molto utile per un nuovo giocatore come me, che ha avuto modo di conoscere meglio il mio nuovo club. Lavorare con l'allenatore e il suo staff, stare sempre con i miei compagni di squadra, è stato positivo e sono molto felice di essere qui. Ho trascorso la maggior parte del mio tempo con Aaron [Anselmino]. Usciamo insieme e giochiamo alla PlayStation, oppure a ping-pong quando non ci alleniamo o non ci riposiamo".

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Parliamo molto, a volte in inglese e a volte in spagnolo. Me la cavo in entrambe le lingue, ma sento di poter migliorare molto! È una cosa che desidero davvero fare, migliorare il mio inglese. Passo molto tempo con Aaron, ma tutti i miei compagni di squadra sono stati davvero bravi e andiamo tutti d'accordo. Non solo con Aaron, ma anche con Dario [Essugo], Joao [Pedro] ed Estevao, parlo molto anche con loro. Il Chelsea è pieno di grandi giocatori, ma prima di tutto di brave persone. Questo è fondamentale per la cultura della squadra ed è il motivo per cui mi sono ambientato così facilmente, a dire il vero. Mi sento già benissimo qui.

Indossare la maglia del Chelsea è stata un'emozione incredibile, onestamente. So che si tratta solo di partite di precampionato, quindi non è importante come quando inizierà la Premier League, ma è comunque fantastico rappresentare questo club e questo stemma. Mi sento bene. Sono in buona forma e stiamo lavorando sodo come squadra, sotto la guida del nuovo allenatore. Mi trovo bene anche con tutto lo staff.

Lo staff tecnico mi ha permesso di giocare, mi dice di giocare con fiducia e libertà e di dare il mio contributo sia in fase offensiva che difensiva. Mi piace prendermi dei rischi costruttivi e avere questa sicurezza quando scendo in campo. Qui la trovo. Ci stiamo godendo il tempo che trascorriamo insieme e stiamo lavorando sodo per essere pronti per la prima partita della nuova stagione. Ecco perché la preparazione pre-campionato è così importante, non solo per consolidare i legami, ma anche per assicurarci di essere in perfetta forma per la prima partita. Il nostro obiettivo è concludere al meglio il tour pre-campionato e poi iniziare con il piede giusto in Premier League.

(Chelseafc)