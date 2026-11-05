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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mauro Bressan ha fatto alcune considerazioni sul difficile momento del Napoli di Massimiliano Allegri:

Getty Images

Per Allegri è scaduto il tempo a Napoli?

"I dati parlano da soli e sono sotto gli occhi di tutti. L'allenatore probabilmente non era l'uomo giusto per ricostruire un progetto, negli ultimi anni del resto non lo ha mai fatto. Io comunque ho vissuto gli spogliatoi e la prima cosa per andare bene è avere fiducia nell'allenatore, mentre quando si vedono queste cose qui vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. Ora servirebbe un tecnico in grado di ricompattare l'ambiente. Se dovesse perdere con la Lazio penserei ad un cambio in panchina, ma non basta quello. La cosa principale sarebbe un confronto fra gli elementi dello spogliatoio, ma credo che in molti non abbiano voglia di farlo".

(Fonte: TMW Radio)