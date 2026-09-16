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L'ex calciatore Mauro Bressan si è espresso sul campionato di Serie A dopo le prime quattro giornate. Secondo lo stesso Bressan, Roma e Como sono al momento le principali alternative all'Inter per lo scudetto. Ecco le sue dichiarazioni a TMW Radio:

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"Partendo dal presupposto che è ancora presto, però attualmente Roma e Como possono dare filo da torcere all'Inter. Ora vedremo con Roma-Inter che succede, ma l'Inter ha ancora un potenziale migliore. Deve stare attenta dietro, perché davanti sa che ogni volta che viene fa gol. La Roma ha dimostrato che ha condizione fisica, mentre il Como è la sorpresa, ha un gioco sempre riconoscibile, ha fatto un esordio Champions straordinario. Del Como mi piace molto l'idea di gioco. L'unico problema che possono avere è mentale, se sono concentrati sono pericolosi per tutti".

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Roma favorita sul Como?

"Lo scorso anno, soprattutto all'inizio, ha fatto di più di quello che meritasse. E' un'altra squadra rispetto a quella dello scorso anno, è partita a bomba, con un Dybala diverso, una rosa diversa, una qualità diversa. Per me l'Inter è avanti, ma quella che è migliorata di più come gioco è la Roma, con il Como che è sempre quello. L'Inter ha un portiere ancora da verificare, ha dei margini ancora incredibili per migliorare. Quando sarà tutto a posto, pensate un po' cosa farà".