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Ai microfoni di TMW Radio, Enzo Bucchioni ha fatto il punto su Como e Napoli dopo i risultati maturati per le due squadre nel mercoledì di Champions League:

Cosa si può dire della vittoria storica del Como contro il Lens? Qualcuno ha addirittura definito esagerata la voglia di continuare a segnare.

"Quella di fermarsi per rispettare l'avversario è un'ipocrisia. Il Como ha fatto bene ad esprimere il proprio potenziale fino alla fine, il Lens si rifarà alla prossima. Del Como comunque parliamo da tanto e in breve vincerà lo scudetto. C'è troppo lavoro ed organizzazione, non solo i soldi. Butez del resto è stato preso a due milioni e Douvikas farebbe la riserva in tante squadre. Poi c'è Milla, che è stato preso a 6 milioni ed è diventato subito importantissimo. Il calcio funziona quando undici giocatori stanno bene insieme. Fabregas è un genio della panchina".

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A Napoli invece è scaduto il tempo per Allegri?

"È scaduto il tempo del Napoli in generale, perché siamo a fine ciclo. Anche De Laurentiis forse ha sottovalutato le parole di Conte, che non voleva accompagnare il morto. Questa squadra non ha più energie fisiche e nervose e ieri sera la guerra intestina allo spogliatoio è esplosa definitivamente. È evidente come Politano, rilasciando quelle dichiarazioni nel post gara, si riferisse proprio a De Bruyne, anche perché gli altri stranieri ultimamente hanno parlato. Anche Rrahmani comunque era uno dei pilastri e ora sembra un fantasma. Forse pure Allegri ha perso delle motivazioni. Ad ogni modo se il Napoli vuole ricominciare deve scegliere anche un altro tecnico, perché lui non è l'uomo giusto per costruire una squadra. Se dovesse perdere con la Lazio credo che De Laurentiis non cambierebbe, gli errori ormai sono stati fatti in Estate. Sarebbe inutile a questo punto cambiare in corsa".

(Fonte: TMW Radio)