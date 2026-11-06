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Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Beppe Bergomi ha parlato così di Spence, MVP dell'UEFA contro il Feyenoord:

"Spence e Dumfries sono giocatori diversi, Dumfries dribbling zero, forza fisica tanta, Spence è più veloce di Dumfries ma la differenza è negli assist e nei gol. Anche Dumfries quando è arrivato ha avuto bisogno di tempo per adattarsi, prima giocava a 4 e poi è diventato quello che è diventato. Se Spence alza la qualità della giocata, del cross, dell'assist… Non ha quel colpo di testa, quella chiusura dell'azione che aveva l'olandese. Dei tre inglesi, Spence è quello con più margine di miglioramento e a livello europeo dove ti lasciano campo da attaccare diventa perfetto"

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Sull'Inter col Feyenoord

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"In questi sei anni, l'Inter è sempre stata brava a ripartire e rialzarsi dopo una delusione forte, una reazione c'è stata, ora deve dare continuità. Continuo a pensare che la fragilità dell'Inter nel derby è conclamata, la velocità di alcuni giocatori del Milan come Moreira e Pulisic mettono a nudo le difficoltà dell'Inter, anche la fisicità di Rabiot. Siccome credo molto nelle energie, il Milan aveva fame e si è vista la differenza"

Inter-Como

"L'Inter dovrà fare degli aggiustamenti e correttivi, l'anno scorso è andata sotto due volte con doppio svantaggio e l'ha recuperata ma questo Como è più maturo, più attento, fa la fase difensiva in maniera diversa, serve una prova bella, importante"