A pochi minuti dal fischio d'inizio di Milan-Inter, il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, ha parlato della gara ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del giocatore: "Il derby è un momento magico e straordinario in una città come Milano in uno stadio come questo che sta per lasciare una grande eredità al calcio, sono orgoglioso di essere qui, sono sicuro che vedremo un bellissimo spettacolo. Credo che il pubblico abbia bisogno di grandi eventi".

"Il senso di responsabilità di chi rappresenta club cime Inter e Milan, debbano caricarsi di responsabilità per dimostrare che il calcio è un punto di riferimento, è lo sport più visto. Inter e Milan vengono da due partite particolari, vedremo un bello spettacolo. Mi auguro che vinca chi se lo merita".

(Dazn)