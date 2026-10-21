Al termine della gara tra Inter-Shakhtar, Carlos Augusto, match winner, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni del giocatore nerazzurro: "È stata una partita molto difficile, questo è stato un segnale molto importante a tutti per dimostrare che vogliamo vincere. Con un uomo in meno abbiamo sofferto, ma abbiamo fatto bene, è una grande vittoria per continuare la stagione che è ancora lunga".

MILAN, ITALY - OCTOBER 21: Carlos Augusto of FC Internazionale Milano celebrates scoring his team’s first goal during the UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3 match between FC Internazionale Milano and FC Shakhtar Donetsk at Stadio San Siro on October 21, 2026 in Milan, Italy. (Photo by Claudio Villa/Getty Images)

"Sappiamo come sono le gare in Champions, quando eravamo uno in meno hanno avuto fretta di attaccare e noi siamo riusciti ad andare in contropiede, dobbiamo continuare con questo spirito. È uno dei miei migliori periodi qui all'Inter. Tante persone ricordano solo i numeri, ma io quando sono in campo cerco di fare il meglio per la squadra. Sono contento anche per la squadra che oggi è stata una bella vittoria. Rinnovo? Stiamo parlando con calma, ho ancora due anni di contratto, state tranquilli".