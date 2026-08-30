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Intervenuto ai microfoni di Sky, Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, ha rilasciato queste dichiarazioni prima della partita contro l'Inter:

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"Abbiamo Ze Pedro che non è al 100%, nel caso è pronto Kofler. Dopo una partita positiva, era giusto confermare la squadra. Speriamo di fare una buona partita contro una squadra che non ha bisogno di presentazioni".

"Mercato? Mina ha accusato un fastidio al polpaccio e purtroppo non poteva essere della partita. Ze Pedro invece aveva un problema al collo. Abbiamo perso un giocatore di grande valore come Zappa, ma come detto in conferenza avrei accontentato il ragazzo in caso di offerte e così ho fatto. Vogliamo fare una partita attenta, lucida, coraggiosa, vogliamo essere riconoscibili".

(Fonte: Sky Sport)