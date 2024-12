"20 anni di presidenza? Mancano ancora un po' di mesi, il 2 settembre del 2025 farei 20 anni. Farei e non farò? Se il 2 settembre sarò presidente… Se lo voglio vendere? Non lo vorrei vendere, sono legato per passione, ho anche detto in un'intervista che se qualcuno più ricco e bravo di me arrivasse con la voglia di fare meglio, sarei disponibile a vendere. Non voglio rimanere a tutti i costi, per ora non è arrivato nessuno e io mi devo impegnare per fare il meglio"