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Nel suo editoriale per TMW, Luca Calamai ha commentato senza mezzi termini le voci su un possibile arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina dell'Italia:

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"Il problema non è lo sponsor russo. Magari fosse solo una questione di contratti sbagliati da cancellare in fretta. Il problema è sostanziale: Pirlo non ha le qualità per essere oggi il commissario tecnico di un’Italia che viene da tre fallimenti Mondiali (...). Pirlo da allenatore ha fallito ovunque. Forse avrà anche le idee giuste ma non è mai riuscito a conquistare i suoi spogliatoi. Purtroppo di Guardiola ce n’è uno. Ho applaudito la scelta di Maldini Direttore. Ma le sue prime mosse mi hanno lasciato interdetto. Maldini ha gestito male la vicenda Guardiola".

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"Come si può passare da Guardiola a Pirlo? Mi sembra una follia che il presidente Malagò deve evitare. Serve un allenatore di personalità, riconosciuto dai calciatori, che abbia vinto in questo ruolo. Tra poco affronteremo la Nation League. Non possiamo permetterci di retrocedere, sarebbe un altro fallimento. Maldini si fermi, analizzi la situazione. Riparli con Conte. Evitare di commettere un clamoroso autogol".

(Fonte: TMW)