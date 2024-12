«Qui sono totalmente d'accordo, perché le società devono incassare di più per poter soddisfare le loro richieste a livello economico. I soldi, al di là dei diritti televisivi, provengono in larga parte dalle competizioni. Non essendoci un accordo condiviso a livello europeo per il Salary Cup, l'unico modo per compensare questi ingaggi è proprio quello di giocare di più. E ben venga che la Fifa abbia creato questo Mondiale per Club», ha concluso.