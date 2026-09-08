Il giornodi Real Madrid-Inter è arrivato. Sfida che segna l’esordio stagionale dei nerazzurri in Champions League, InterTV ha raccolto le parole di Hakan Calhanoglu nel pre partita che analizza cosi il match del Bernabeu: "Sto bene, ho cominciato bene e voglio continuare cosi. Sappiamo che oggi affrotniamo una squadra di qualità ma anche noi abbiamo una squadra forte. Sarà importante restare in partita ed essere concentrati. Sempre bello giocare qui, come al Meazza, Bernabeu è speciale, c'è anche il nostro compagno Denzel, siamo contenti di rivederlo".