Sale l'attesa a San Siro per Milan-Inter, derby della Madonnina valido per la decima giornata del campionato di Serie A. Una sfida dal peso specifico importante per entrambe le formazioni, con i nerazzurri di Cristian Chivu chiamati a difendere il primato in classifica e i rossoneri a caccia di riscatto dopo lo scivolone contro il Bologna. L'Inter si presenta all'appuntamento senza Lautaro Martinez, ma con l'obiettivo di confermare il proprio rendimento in campionato e conquistare tre punti pesantissimi. A pochi minuti dal fischio d'inizio i protagonisti della serata intervengono ai microfoni di Inter TV per raccontare sensazioni, aspettative e chiavi tattiche di una delle partite più attese della stagione. Queste le parole di Hakan Calhanoglu: "Oggi serve concentrazione e lucidità, non perdere la testa e restare sempre concentrati. Abbiamo voglia di vincere e dimostrare che siamo primi non a caso. Siamo motivati perchè gli ultimi derby non sono andati bene ma abbiamo sempre giocato bene, oggi vogliamo regalare ai nostri tifosi i 3 punti"