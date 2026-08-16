Intervistato da TMW, Alessandro Calori ha fatto alcune considerazioni sulle ultime vicende di calciomercato in Serie A
VIDEO / Inter, Frattesi è arrivato a Roma: l'accoglienza dei tifosi della Lazio
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Intervistato da TMW, Alessandro Calori ha fatto alcune considerazioni sulle ultime vicende di calciomercato in Serie A:
“Portiere per la Juve? I bianconeri sono abituati ad avere portieri forti. Forse Vicario è quello che mi entusiasma di più. Ma anche Suzuki non è male”.
Brilla il mercato della Fiorentina.“La Fiorentina ha fatto un mercato interessante. Le altre hanno aggiunto fin qui poco. E quella che ha più certezze è l’Inter che comunque si è rinforzata”.
La Lazio ha preso Frattesi.“Ha bisogno di giocare e la Lazio è la possibilità giusta per tornare in auge in ottica Nazionale. Con l’Inter ha giocato poco. Alla Lazio può fare bene: è un rinforzo interessante”.
(Fonte: TMW)
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