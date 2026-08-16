Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Intervistato da TMW, Alessandro Calori ha fatto alcune considerazioni sulle ultime vicende di calciomercato in Serie A:

Getty Images

“Portiere per la Juve? I bianconeri sono abituati ad avere portieri forti. Forse Vicario è quello che mi entusiasma di più. Ma anche Suzuki non è male”.

Brilla il mercato della Fiorentina.

“La Fiorentina ha fatto un mercato interessante. Le altre hanno aggiunto fin qui poco. E quella che ha più certezze è l’Inter che comunque si è rinforzata”.

Screen dall'intervista dai canali ufficiali della Lazio

La Lazio ha preso Frattesi.

“Ha bisogno di giocare e la Lazio è la possibilità giusta per tornare in auge in ottica Nazionale. Con l’Inter ha giocato poco. Alla Lazio può fare bene: è un rinforzo interessante”.

(Fonte: TMW)