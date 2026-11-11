Intervistato da Repubblica in occasione della presentazione del libro "Il metodo Vincent(e)", Vincent Candela ha parlato della lotta scudetto e ha elogiato Gian Piero Gasperini. "È un tecnico speciale. Sono convinto che possa riportare lo scudetto a Trigoria: se lo giocherà fino alla fine con l'Inter, che resta una squadra più forte e assortita della Roma".

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Scenderebbe ancora in campo, se potesse?

Qual è la causa del mal di rimonte, specie in Europa?

«Giocare nella Roma di Gasperini sarebbe un sogno. Sono convinto che farei il titolare».«Come dice il tecnico, è importante allargare la rosa, ma è fisiologico perdere contro Real Madrid e Manchester United. La Roma non è ancora pronta per fronteggiare alla pari le grandi del calcio europeo».

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Quando vede giocare la Roma, c'è un giocatore che le fa rivivere le emozioni del suo passato?

«Ogni volta che Dybala tocca il pallone mi batte il cuore e ringiovanisco. Paulo andrebbe proclamato patrimonio mondiale del calcio».

(Repubblica)