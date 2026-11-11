Intervistato da Repubblica Candela ha parlato della lotta scudetto e ha elogiato Gian Piero Gasperini
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Intervistato da Repubblica in occasione della presentazione del libro "Il metodo Vincent(e)", Vincent Candela ha parlato della lotta scudetto e ha elogiato Gian Piero Gasperini. "È un tecnico speciale. Sono convinto che possa riportare lo scudetto a Trigoria: se lo giocherà fino alla fine con l'Inter, che resta una squadra più forte e assortita della Roma".
Scenderebbe ancora in campo, se potesse?«Giocare nella Roma di Gasperini sarebbe un sogno. Sono convinto che farei il titolare».
Qual è la causa del mal di rimonte, specie in Europa?«Come dice il tecnico, è importante allargare la rosa, ma è fisiologico perdere contro Real Madrid e Manchester United. La Roma non è ancora pronta per fronteggiare alla pari le grandi del calcio europeo».
Quando vede giocare la Roma, c'è un giocatore che le fa rivivere le emozioni del suo passato?«Ogni volta che Dybala tocca il pallone mi batte il cuore e ringiovanisco. Paulo andrebbe proclamato patrimonio mondiale del calcio».
(Repubblica)
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