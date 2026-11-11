Vigilia di Italia-Francia a San Siro. Tocca a Roberto Mancini, commissario tecnico azzurro, prendere parola in sala stampa per parlare della gara in programma domani sera a Milano. Queste le sue considerazioni, raccolte anche dall'inviato di Fcinter1908.it: "Cerchiamo conferme, miglioramenti rispetto alle ultime gare e abbiamo due partite per poterci qualificare. Era anche insperato all'inizio che potessimo provare a qualificarci nelle ultime due".

Barella e Cisse come li hai trovati?"L'effetto San Siro non mi condizionerà, proverò a fare scelte giuste al di là dello stadio in cui si gioca. Entrambi vengono da ottime partite, questo è positivo per lui e per noi".

La mette a disagio che il risultato sportivo delle prossime due partite possa riverberarsi sul voto del 14 dicembre?"Io penso che dobbiamo pensare alla partita. Queste sono le cose importanti ora".

Domani è più facile ripetere la partita di Parigi o più facile?"Parigi è stata una buona partita, anche nei momenti in cui dovevamo difendere. La Francia ci ha messo un po' lì, l'aveva fatto anche col Belgio. Domani speriamo anche di poter migliorare nelle cose che non erano andate benissimo e di vincere la partita".

Partita per Donnarumma senza fischi a San Siro?"Spero di sì, lui è un ragazzo straordinario e non penso meriti ancora questo tipo di trattamento. Speriamo vengano per tifare, noi però non dobbiamo farci condizionare".

C'è un effetto San Siro da invertire considerando le tre sconfitte?"Io l'ultima giocata l'ho vinta, quindi ho un buon ricordo. E non era semplice, contro l'Inghilterra".

Con Dimarco e Palestra cambierà qualcosa?"Lui gioca in un modulo diverso, ma hanno giocato anche in una linea a quattro. Basta qualche allenamento e riprendono a fare anche altro, si adattano a qualsiasi tipo di soluzione".

Meglio due settimane secche o l'ultima sosta?"Non mi è piaciuta quella delle quattro partite, preferisco la classica".

Meglio non avere noi un raffreddore o che venga a loro?"Se viene a Olise stanotte va bene (ride, ndr). E' bello giocare contro queste squadre, cercare di vincere la partita e cercando di migliorarci".

Si gioca di più?"Questo lo dicevo 20 anni fa, io sono d'accordo. Questo sicuramente ha migliorato il gioco nelle partite. Se le squadre subiscono tanti gol è perché difendono male. Per chi guarda da fuori è più bello, più divertente".

Non ci sono gerarchie precise per le ali fino a questo momento?"Sì, perché ci sono ragazzi giovani e possono fare esperienza in queste partite per migliorare. Tra sei mesi speriamo siano migliorati tutti, abbiamo giocatori che possono giocarci e anche bene".

Chiami sempre tanti giovani."Noi dobbiamo chiamarli per conoscerli meglio anche da vicino. Averli portati qui anche per 2-3 giorni è stato importante, abbiamo capito le qualità che possono avere e cosa possono darci in futuro".

Cosa cambierà rispetto all'andata?"All'andata la Francia ci ha tenuto lì, noi siamo stati bravi a non concedere tante occasioni. Gigio ci ha salvato in un paio di situazioni. Domani speriamo di vincere giocando bene, sapendo che affrontiamo una delle migliori squadre al mondo".