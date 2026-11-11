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RANOCCHIA

In una lettera inviata a Consapevolezze, Andrea Ranocchia si racconta a 360 gradi. Per l'ex difensore dell'Inter è un viaggio nella sua carriera e nella sua vita, tra successi, fragilità e rinascita.

“Non provo più nulla. Mi sento apatico. Il mondo ha perso i suoi colori. È bianco e nero. Non voglio uscire di casa. Cosa mi sta succedendo?”. Non esiste un momento preciso. Non succede all’improvviso. La depressione è qualcosa che nasce piano piano. Entra a far parte di te. Ti entra dentro. Lo fa in silenzio, senza chiederti il permesso. È un velo invisibile che cala sopra di te".

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"Ero all’Inter, il momento più alto della mia carriera. Finito il ciclo del gruppo del Triplete, sono iniziate le difficoltà. Moratti se n’era andato, una nuova società. Gli allenatori continuavano a cambiare. E c’era il caos. Si aveva la sensazione di essere impotenti nel provare a rispettare le aspettative che quella maglia portava con sé. Era come essere dentro a un tornado e non riuscire a trovare una via di uscita. Andare al campo non era più un piacere. Era diventato un peso. I risultati non arrivavano, la paura aumentava. E quando vivi nell’incertezza, rischi di diventarne prigioniero. Perdi autostima, non sai più chi sei. Ed è ciò che è successo a me".

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