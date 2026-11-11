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Scintille negli studi di QSVS tra Mauro Suma, noto tifoso del Milan, e Roberto Scarpini, rivale dell'Inter. Ecco la discussione accesa tra i due giornalisti a dieci giorni di distanza dal derby.

Suma: "Dopo le coppe sei bello riposato e bello ristorato cicci".

Scarpini: "Però voi prima delle coppe, dove però prendete gli schiaffoni, avete quattro giorni. Vuol dire che tutto sto riposo non è fondamentale".

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Suma: "Voi chi?".

Scarpini: "Voi siete meglio quando siete stimolati a giocare ogni giorni. Voi quando vi riposate troppo poi arriva il Benfica, arriva il Bournemouth. Avevi ragione sul Ferencvaros: io ti avevo sbertucciato e hai avuto ragione".

Suma: "Col Genoa però ti è andata di traverso. E ho visto come ti sei impegnato col Como, eravamo lì ad un punto e ti sei bello impegnato. Bene, bravi".

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Scarpini: "Ho fatto il mio".

Suma: "Perché contro il Milan di solito fai i regali".

Scarpini: "C'è il panettone e il derby regalato al Milan, è tradizione ormai".