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LA DECISIONE PIU DIFFICILE

In un format di Betsson Sport, alcuni content creator hanno intervistato Fabio Cannavaro con l'obiettivo di metterlo in difficoltà, pena cartellino giallo e rosso. Questo è quanto ha risposto Cannavaro con la premessa che potesse essere il più sincero possibile.

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-La scelta più dolorosa?

Andare via da Napoli.

-E non approdare alla Juve?

Ma sei un professionista e quindi ragioni da tale, pensi alla carriera, come in tutti gli ambiti lavorativi, pensi all'opportunità. E poi io ero all'Inter e venivo da un infortunio e da due anni difficili e il fatto di dover cambiare non è stata mai una decisione, la decisione alla fine la prendono gli altri.

-Scambieresti il tuo Pallone D'oro con uno Scudetto da capitano col Napoli

Te lo posso dare tranquillamente. Il Pallone d'Oro è una cosa straordinaria, l'ho vinto e questo per un difensore non è normale. Però non è un premio collettivo, è un premio singolo. Se già mi chiedi il Mondiale quello non te lo do. L'obiettivo che sognavo da bambino era giocare col Napoli, il Pallone d'oro è stato qualcosa di inaspettato.

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