All'Inter poteva andare in maniera diversa: il racconto dell'ex calciatore sulla sua carriera
VIDEO / Cannavaro: "Bastoni? C'è il VAR, usiamolo. Non ci possono essere errori che..."
LA DECISIONE PIU DIFFICILE
In un format di Betsson Sport, alcuni content creator hanno intervistato Fabio Cannavaro con l'obiettivo di metterlo in difficoltà, pena cartellino giallo e rosso. Questo è quanto ha risposto Cannavaro con la premessa che potesse essere il più sincero possibile.
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-La scelta più dolorosa?
Andare via da Napoli.
-E non approdare alla Juve?
Ma sei un professionista e quindi ragioni da tale, pensi alla carriera, come in tutti gli ambiti lavorativi, pensi all'opportunità. E poi io ero all'Inter e venivo da un infortunio e da due anni difficili e il fatto di dover cambiare non è stata mai una decisione, la decisione alla fine la prendono gli altri.
-Scambieresti il tuo Pallone D'oro con uno Scudetto da capitano col Napoli
Te lo posso dare tranquillamente. Il Pallone d'Oro è una cosa straordinaria, l'ho vinto e questo per un difensore non è normale. Però non è un premio collettivo, è un premio singolo. Se già mi chiedi il Mondiale quello non te lo do. L'obiettivo che sognavo da bambino era giocare col Napoli, il Pallone d'oro è stato qualcosa di inaspettato.
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