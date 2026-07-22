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Intervistato da TMW, Alessandro Canovi, noto procuratore, ha commentato la vittoria dei Mondiali da parte della Spagna:

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"Ha vinto un movimento calcistico da cui dovremmo prendere esempio. È un movimento che ha vinto mondiali e campionati europei crescendo nel tempo".

"Se vogliamo risolvere i problemi di un calcio morente dobbiamo prendere d'esempio in ogni cosa il modello spagnolo. Abolire il campionato Primavera e favorire le seconde squadre. La Lega A non dovrebbe pagare lo stipendio più alto all'allenatore di turno ma occuparsi delle riforme".

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Si parla di Guardiola.

"Sarebbe un bel segnale. Ma ribadisco: chi dovrebbe essere promotore principale è la Serie A . Non pagando lo stipendio più alto ma appoggiando le riforme strutturali".

(Fonte: TMW)