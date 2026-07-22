Intervistato da TMW, Alessandro Canovi, noto procuratore, ha commentato la vittoria dei Mondiali da parte della Spagna
VIDEO FCIN1908 / Inter, squadra a lavoro a Donaueschingen: torello ad alta intensità
Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Intervistato da TMW, Alessandro Canovi, noto procuratore, ha commentato la vittoria dei Mondiali da parte della Spagna:
"Ha vinto un movimento calcistico da cui dovremmo prendere esempio. È un movimento che ha vinto mondiali e campionati europei crescendo nel tempo".
"Se vogliamo risolvere i problemi di un calcio morente dobbiamo prendere d'esempio in ogni cosa il modello spagnolo. Abolire il campionato Primavera e favorire le seconde squadre. La Lega A non dovrebbe pagare lo stipendio più alto all'allenatore di turno ma occuparsi delle riforme".
Si parla di Guardiola."Sarebbe un bel segnale. Ma ribadisco: chi dovrebbe essere promotore principale è la Serie A . Non pagando lo stipendio più alto ma appoggiando le riforme strutturali".
(Fonte: TMW)
© RIPRODUZIONE RISERVATA