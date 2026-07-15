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Si parla molto, in queste ore, della possibilità di ingaggiare Andrea Pirlo come nuovo commissario tecnico della Nazionale. Ne ha parlato a TMW Radio anche il noto procuratore Dario Canovi, che ha detto:

B"isogna capire che cosa hanno in testa in Federazione, perché se pensiamo ancora che siano i nomi a poter cambiare il calcio italiano non abbiamo capito niente. Il cambiamento non si fa con Pirlo, ma neanche con Conte o con gli altri nomi, incluso quello di Spalletti".

Getty Images

"La partita di ieri ci avrebbe dovuto spiegare che cos'è un allenatore. La Francia non ha fatto un tiro in porta nonostante la Spagna abbia fatto la partita. Il calcio è cambiato e se non lo capiamo non vinceremo più niente".

(Fonte: TMW Radio)